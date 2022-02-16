«Посольство России» решило продать гараж во время прямой трансляции из Киева 2 16.02.2022, 16:31

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После данного инцидента трансляцию остановили.

16 февраля в Киеве на Майдане Независимости неизвестные с помощью дрона подняли в воздух объявление о продаже гаража, сообщает "Главред".

Объявление было видно в трансляции агентства Reuters в YouTube. Камера была установлена на балконе гостиницы Украина из-за возможного нападения России на нашу страну.

"Продам гараж на Соломе. 044 244 09 63", - написано на картоне.

Кроме того, в объявлении указан телефон посольства Российской Федерации.

Что ответили в посольстве РФ

Украинцы стали звонить по указанному номеру, чтобы узнать о покупке гаража, правда там отреагировали достаточно гневно:

"Да я вам еще раз говорю, вы ошиблись номером. Какой гараж? Проверьте номер. Всего доброго".

После данного инцидента трансляцию остановили. Ее запись также недоступна.

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