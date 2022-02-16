«Посольство России» решило продать гараж во время прямой трансляции из Киева

«Посольство России» решило продать гараж во время прямой трансляции из Киева2
- 16.02.2022, 16:31
- 3,660
После данного инцидента трансляцию остановили.
16 февраля в Киеве на Майдане Независимости неизвестные с помощью дрона подняли в воздух объявление о продаже гаража, сообщает "Главред".
Объявление было видно в трансляции агентства Reuters в YouTube. Камера была установлена на балконе гостиницы Украина из-за возможного нападения России на нашу страну.
"Продам гараж на Соломе. 044 244 09 63", - написано на картоне.
Кроме того, в объявлении указан телефон посольства Российской Федерации.
Что ответили в посольстве РФ
Украинцы стали звонить по указанному номеру, чтобы узнать о покупке гаража, правда там отреагировали достаточно гневно:
"Да я вам еще раз говорю, вы ошиблись номером. Какой гараж? Проверьте номер. Всего доброго".
После данного инцидента трансляцию остановили. Ее запись также недоступна.