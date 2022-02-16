закрыть
16 февраля 2022, среда, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Посольство России» решило продать гараж во время прямой трансляции из Киева

2
  • 16.02.2022, 16:31
  • 3,660
«Посольство России» решило продать гараж во время прямой трансляции из Киева

После данного инцидента трансляцию остановили.

16 февраля в Киеве на Майдане Независимости неизвестные с помощью дрона подняли в воздух объявление о продаже гаража, сообщает "Главред".

Объявление было видно в трансляции агентства Reuters в YouTube. Камера была установлена на балконе гостиницы Украина из-за возможного нападения России на нашу страну.

"Продам гараж на Соломе. 044 244 09 63", - написано на картоне.

Кроме того, в объявлении указан телефон посольства Российской Федерации.

Что ответили в посольстве РФ

Украинцы стали звонить по указанному номеру, чтобы узнать о покупке гаража, правда там отреагировали достаточно гневно:

"Да я вам еще раз говорю, вы ошиблись номером. Какой гараж? Проверьте номер. Всего доброго".

После данного инцидента трансляцию остановили. Ее запись также недоступна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип