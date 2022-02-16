Беларусь скатилась до уровня Африки в мировом рейтинге экономических свобод 2 16.02.2022, 20:33

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Чуть хуже Малави, но чуть лучше Камеруна.

Беларусь заняла 135-е место из 177 возможных в мировом рейтинге экономических свобод, который ежегодно составляет американский Heritage Foundation.

Пропустив вперед все страны Европы и набрав 53,0 балла из 100 возможных, Беларусь оказалась в рейтинге ниже таких стран как Малави, Нигер, Мавритания, Уганда.

Белорусская экономика, по мнению Heritage, входит в группу «преимущественно несвободных», и в прошлом году ситуация ухудшилась по 8 из 12 компонентов рейтинга.

Лидером рейтинга свобод в экономике в 2021 году остался Сингапур. Далее следуют Швейцария, Ирландия, Люксембург и Новая Зеландия.

Последние места заняли Куба, Венесуэла и КНДР. Еще семь стран, включая Афганистан, Сирию, Ливию и Ирак, не получили оценок.

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