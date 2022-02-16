Белорусы Одессы приняли участие в марше в честь Дня единения в Украине 16.02.2022, 22:25

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Наши соотечественники вышли на марш под бело-красно-белыми флагами.

Белорусы Одессы сегодня приняли участие в марше в честь Дня единения в Украине и поддержали людей, принявших их в трудные минуты репрессий.

«Мы солидарны с братьями украинцами и желаем им мира и спокойствия на их Родной земле!

Беларусы помогут вам защищать свой народ и сейчас, в случае эскалации от империалистической машины для убийств, как помогали, начиная с 2014 года», - сообщили участники акции.

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