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Белорусы Одессы приняли участие в марше в честь Дня единения в Украине

  • 16.02.2022, 22:25
  • 1,282
Белорусы Одессы приняли участие в марше в честь Дня единения в Украине

Наши соотечественники вышли на марш под бело-красно-белыми флагами.

Белорусы Одессы сегодня приняли участие в марше в честь Дня единения в Украине и поддержали людей, принявших их в трудные минуты репрессий.

«Мы солидарны с братьями украинцами и желаем им мира и спокойствия на их Родной земле!

Беларусы помогут вам защищать свой народ и сейчас, в случае эскалации от империалистической машины для убийств, как помогали, начиная с 2014 года», - сообщили участники акции.

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