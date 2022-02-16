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Философу Владимиру Мацкевичу ставили капельницу

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  • 16.02.2022, 23:04
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Философу Владимиру Мацкевичу ставили капельницу
Владимир Мацкевич

Его состояние ухудшается.

16 февраля политзаключенному Владимиру Мацкевичу, который с 4 февраля голодает, стало плохо. Как сообщает methodology_by, был вызван врач, Мацкевичу поставили капельницу и укололи витамины.

Также сообщается, что сестра Владимира Мацкевича встретилась 16 февраля с врачами Департамента исполнения наказаний (ДИН МВД), которые сказали ей, что, по их оценкам, состояние Владимира удовлетворительное и они держат ситуацию под контролем.

Родственники подчеркивают, что в ситуации сухой голодовки угроза жизни нарастает с каждым часом. А в том, что в случае резкого ухудшения здоровья врачебная помощь в пенитенциарных структурах может быть своевременной и адекватной, есть большие сомнения, исходя из прежней практики.

В то же время выполнение требований, выдвинутых Владимиром Мацкевичем, находится полностью в компетенции Следственного комитета и прокуратуры Республики Беларусь.

Отсутствие действий можно рассматривать как сознательное доведение ситуации до трагического исхода.

Владимира Мацкевича задержали 4 августа 2021 года. Его обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК РБ). 4 февраля Мацкевич объявил голодовку и заявил, что если в течение 10 дней его требования не будут выполнены, он перейдет к сухой голодовке. 15 февраля он начал голодать всухую. Владимир Мацкевич содержится в СИЗО-1 на ул. Володарского в Минске.

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