Состояние здоровья Владимира Мацкевича ухудшилось
- 17.02.2022, 8:44
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Информация от врача, знакомого с медицинской картой политзаключенного.
Политзаключенный Владимир Мацкевич голодает 13-й день, и последние двое суток – насухо. Это значит, что к несносной жажде добавились боли во всем теле – констатировал врач в разговоре с «Белсатом».
Без воды сухо во рту, пекут глаза, падает давление и болит все тело.
«Начиная с третьего дня может случиться все что угодно. Мышца сердца, работающая постоянно, страдает первой. То есть самое главное осложнение, от которого умирают люди, это сбой нормального ритма сердца, нормальной его работы», – объяснил Алексей Носов, врач из Валенсии, знакомый через близких с его врачебной картой.
Следственный комитет, который в течение недели получал заявления от поручителей за Владимира Мацкевича и просьбы пойти навстречу заключенному, – сегодня свернул диалог.
Следователь Лада Гадаева пока что не довела дела до суда, чего голодающий требует ценой своего здоровья или даже жизни. Более того, в Следственном комитете перестали отвечать на звонки желающих подать обращение в защиту Мацкевича.
Напомним, что 16 февраля политзаключенному Владимиру Мацкевичу, который с 4 февраля голодает, стало плохо. Как сообщает methodology_by был вызван врач, Мацкевичу поставили капельницу и укололи витамины.