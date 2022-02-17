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Состояние здоровья Владимира Мацкевича ухудшилось

  • 17.02.2022, 8:44
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Состояние здоровья Владимира Мацкевича ухудшилось
Владимир Мацкевич

Информация от врача, знакомого с медицинской картой политзаключенного.

Политзаключенный Владимир Мацкевич голодает 13-й день, и последние двое суток – насухо. Это значит, что к несносной жажде добавились боли во всем теле – констатировал врач в разговоре с «Белсатом».

Без воды сухо во рту, пекут глаза, падает давление и болит все тело.

«Начиная с третьего дня может случиться все что угодно. Мышца сердца, работающая постоянно, страдает первой. То есть самое главное осложнение, от которого умирают люди, это сбой нормального ритма сердца, нормальной его работы», – объяснил Алексей Носов, врач из Валенсии, знакомый через близких с его врачебной картой.

Следственный комитет, который в течение недели получал заявления от поручителей за Владимира Мацкевича и просьбы пойти навстречу заключенному, – сегодня свернул диалог.

Следователь Лада Гадаева пока что не довела дела до суда, чего голодающий требует ценой своего здоровья или даже жизни. Более того, в Следственном комитете перестали отвечать на звонки желающих подать обращение в защиту Мацкевича.

Напомним, что 16 февраля политзаключенному Владимиру Мацкевичу, который с 4 февраля голодает, стало плохо. Как сообщает methodology_by был вызван врач, Мацкевичу поставили капельницу и укололи витамины.

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