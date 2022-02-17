В одном из районов Беларуси проведут сразу семь «дней трезвости» 14 17.02.2022, 9:45

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Почему так много?

В белорусских городах местные власти продолжают назначать дни трезвости. Именно тогда будет ограничена продажа алкоголя.

Так, 17 февраля на Национальном правовом интернет-портале появилось решение еще одного райисполкома — Краснопольского (Могилевская область).

Согласно документу, в Краснопольском районе акцию «День трезвости» проведут 7 раз:

4 марта,

15 мая,

27 мая,

10 июня,

26 июня,

1 сентября,

14 октября.

Алкоголь не будут продавать с с 00:00 до 24:00. Как обычно, запрет не распространяется для розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

Сколько именно дней в году будет проходить акция, решают чиновники. Но 7 — это не рекорд. Больше всего дней трезвости назначили в Березинском районе — целых 12.