закрыть
17 февраля 2022, четверг, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дом легендарного президента ЮАР Манделы превратили в элитный отель

1
  • 17.02.2022, 10:13
  • 1,284
Дом легендарного президента ЮАР Манделы превратили в элитный отель
нельсон мандела

Как он выглядит?

С недвижимостью звезд спорта, эстрады и политики поступают по-разному. В каких-то домах открывают музеи, в других — продолжают жить наследники, а из поместья знаменитого президента ЮАР Нельсона Манделы сделали необычный отель-мемориал.

Мандела — политик и видный борец за права человека. Из-за того, что он протестовал против апартеида в родной для него ЮАР, Нельсон провел в тюрьме долгие 27 лет. В 1993-м он получил Нобелевскую премию, а чуть позже на протяжении пяти лет был президентом ЮАР. В 2013-м Мандела умер на 96-м году жизни.

Как пишет New York Post, отель находится в пригороде города Йоханнесбург и размещен в доме, в котором политик прожил шесть лет. Здесь Мандела в разное время принимал мировых лидеров вроде Билла Клинтона и Барака Обамы.

Гостиница называется Sanctuary Mandela и своей атмосферой, внутренним убранством напоминает о политике. Как? В здании установлен памятник Манделе, везде размещены фотографии с его изображением, а в меню местного ресторана входят любимые блюда экс-президента. К примеру, тушеный бычий хвост. Ночь в самом недорогом номере обойдется в 260 долларов, а в президентском люксе — почти в тысячу. Показываем, как это место выглядит.

Правда, подобная трансформация дома Манделы понравилась далеко не всем. Некоторые интернет-юзеры уже написали, что лучше бы открыли музей, ведь создание отеля — все равно что заработок на имени бывшего президента ЮАР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип