Дом легендарного президента ЮАР Манделы превратили в элитный отель 1 17.02.2022, 10:13

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нельсон мандела

Как он выглядит?

С недвижимостью звезд спорта, эстрады и политики поступают по-разному. В каких-то домах открывают музеи, в других — продолжают жить наследники, а из поместья знаменитого президента ЮАР Нельсона Манделы сделали необычный отель-мемориал.

Мандела — политик и видный борец за права человека. Из-за того, что он протестовал против апартеида в родной для него ЮАР, Нельсон провел в тюрьме долгие 27 лет. В 1993-м он получил Нобелевскую премию, а чуть позже на протяжении пяти лет был президентом ЮАР. В 2013-м Мандела умер на 96-м году жизни.

Как пишет New York Post, отель находится в пригороде города Йоханнесбург и размещен в доме, в котором политик прожил шесть лет. Здесь Мандела в разное время принимал мировых лидеров вроде Билла Клинтона и Барака Обамы.

Гостиница называется Sanctuary Mandela и своей атмосферой, внутренним убранством напоминает о политике. Как? В здании установлен памятник Манделе, везде размещены фотографии с его изображением, а в меню местного ресторана входят любимые блюда экс-президента. К примеру, тушеный бычий хвост. Ночь в самом недорогом номере обойдется в 260 долларов, а в президентском люксе — почти в тысячу. Показываем, как это место выглядит.

Правда, подобная трансформация дома Манделы понравилась далеко не всем. Некоторые интернет-юзеры уже написали, что лучше бы открыли музей, ведь создание отеля — все равно что заработок на имени бывшего президента ЮАР.

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