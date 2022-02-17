Канада готова заменить белорусский калий своим 17.02.2022, 11:41

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Компания «Nutrien» расширяет производство.

Канадский производитель калийных удобрений «Nutrien» может увеличить их производство в случае продления санкций против «Беларуськалия». Об этом сообщает немецкий финансовый портал «Onvista».

Из-за высокого спроса фермеров и уже введенных санкций в этом году у компании в любом случае ожидаются рекордные продажи калийных удобрений в объеме от 13,7 до 14,3 млн тонн. Если ограничения на импорт продукции из Беларуси окажут более сильное влияние на мировые поставки, производство также может быть расширено.

В прошлом году «Nutrien» увеличила продажи калийных удобрений до рекордных 13,6 млн тонн.

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