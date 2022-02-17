Появилось спутниковое фото понтонного моста в четырех километрах от Украины

Появилось спутниковое фото понтонного моста в четырех километрах от Украины2
- 17.02.2022, 13:07
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Также заметна подготовка берега для съезда плавучей техники.
Космический спутник Maxar снял в высоком разрешении понтонную переправу в Полесском радиационно-экологическом заповеднике в 30-километровой зоне ЧАЭС, пишет «Флагшток».
Инженерное сооружение для пересечение Припяти было собрано несколько дней назад военными.
Также заметна подготовка берега для съезда плавучей техники.
Интересно, военные строители знали, что работают в очень загрязненном радиацией месте?