Философ Владимир Мацкевич прекратил голодовку 5 17.02.2022, 14:29

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Владимир Мацкевич

Политзаключенный голодал 13 дней.

Стало известно, что философ Владимир Мацкевич вчера прекратил голодовку.

Жена философа подтвердила «Белсату» эту информацию. Предположительно, заявление о прекращении голодовки Владимир написал вчера после допроса.

Политзаключенный Владимир Мацкевич голодал 13 дней, два из которых держал сухую голодовку без воды. Вчера ему потребовалась помощь врачей из-за резкого ухудшения состояния.

Вы можете поддержать философа по адресу: Минск, СИЗО-1, ул. Володарского, 2. 220030

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