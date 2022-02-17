В древней византийской крепости обнаружена неожиданная находка 17.02.2022, 14:41

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Фотофакт.

На юго-востоке современной Турции археологи под руководством Хусейна Метина (Hüseyin Metin) исследовали руины города Дары. Дара известна в основном как военная крепость византийского периода, хотя первоначальное поселение гораздо древнее, пишет Naked science.

В этот раз они раскопали здание, которое, по всей видимости, представляет собой производственное помещение, где делали оливковое масло. Найденный инвентарь предварительно датировали VI веком нашей эры — и это очень странная дата.

Считается, что Дару основали древние персы. Существует предположение, что назван город в честь Дария I — царя государства Ахеменидов (правил в 522-486 годах до нашей эры). При Дарии I империя Ахеменидов достигла пика своего могущества, в том числе по расширению границ.

Археологические находки позволяют сделать вывод, что Дару строили как город на перекрестке путей — это север Месопотамии, где шла оживленная торговля вплоть до конца государства Ахеменидов. После того как империя прекратила свое существование под ударами армии Александра Великого, местность опустела, люди еще жили в Даре, но это был просто маленький городок в глубокой провинции. И так продолжалось несколько веков.

Потом город оказался почти на границе между двумя государствами: Сасанидским Ираном и Римской империей. В 363 году нашей эры персы захватили столицу римской провинции Месопотамия — город Нисибис — и стали угрожать остальным территориям. Время от времени происходили небольшие стычки, но серьезных нападений пока не было.

В 502 году нашей эры Кавад I, правитель империи Сасанидов, вторгся в византийскую Армению, разграбил и сжег ее столицу Феодосиополь (современный Эрзерум), опустошил провинцию, угнал жителей в рабство, а потом направился в Месопотамию. Это было начало Ирано-византийской войны 502-506 годов.

Стало очевидно, что византийская граница не то чтобы плохо, а вообще практически не укреплена, и император Византии Анастасий Iприказал построить в Даре крепость. Там даже начали работу каменоломни, но в 506 году Константинополь вынужден был подписать мирный договор с Сасанидами, так что строительство отложили до лучших времен.

Лучшие времена настали при императоре Юстиниане I. Он занимался серьезным реформированием практически всех сторон жизни империи, в том числе укреплением рубежей. По свидетельству Прокопия Кесарийского, стены крепости достигали 20 метров в высоту, а башни — 35 метров. По периметру ее окружал ров с водой. По завершении строительства город стал называться Юстиниана Нова (Iustiniana Nova).

При Юстиниане I войны с Ираном вспыхнули с новой силой и Дара стала настоящей военной крепостью с хорошо обученным гарнизоном. Нам известно (благодаря тому же Прокопию Кесарийскому), что в 530 году византийская армия под командованием полководца Велизария (у которого Прокопий служил секретарем) разбила крупное персидское войско в сражении при Даре. Причем силы Ирана превышали войско Велизария в два раза.

Прокопий утверждает, что в битве при Даре потери византийцев были незначительными — и, возможно, он прав. Но группа Хусейна Метина много лет изучает знаменитые галерейные некрополи на окраине Дары. Они датированы VI веком, и это места массовых погребений. Множество камер вырублено в скалах и соединено в общую галерею. У входа археологи нашли предметы с христианской символикой — значит, погребения сделаны в византийский период (что совпадает с датировкой).

Появилось предположение, что это братская могила, в которой похоронили погибших в каком-то крупном сражении. Но источники о таком сражении не рассказывают. Можно предположить, что Прокопий Кесарийский преуменьшил потери византийской армии, но это маловероятно. Велизарий — один из самых прославленных (и абсолютно заслуженно) полководцев своего времени, поле боя осталось за ним — Прокопию не было нужды приукрашивать действительность.

Новая находка дает возможность предположить, что Дара не была чисто военной крепостью. Хусейн Метин утверждает, что число зданий гражданского назначения там очень велико для простой пограничной крепости, а некрополи были местом не только воинских погребений.

Маслобойня тоже слишком большая для того, чтобы говорить только об обеспечении нужд самого города, — скорее всего, поставки шли и на внешние рынки. Как полагает Метин, даже находясь в статусе пограничной крепости, Дара была еще и местом, где выращивали оливки, производили масло и торговали им с другими городами. Он считает, что найдет следы такой торговли во время новых раскопок.

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