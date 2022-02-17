Долги по кредитам и займам в Беларуси побили исторический рекорд 17.02.2022, 15:23

Флагманы промышленности накопили обязательства на сумму 26 миллиардов долларов.

Флагманские компании Беларуси сообщили о размерах накопленных долгов по кредитам и займам. Теперь известно, какая картина сложилась в начале 2022 года, пишет banki24.by.

В нашей стране данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с задержкой от окончания отчетного периода. По этой причине в феврале самая свежая информация относятся к отчетной дате 1 января.

На 1 января 2022 года флагманские организации сообщили о задолженности по кредитам и займам в размере 97,775 млрд BYN. Таковы официальные подсчеты обязательств согласно Белстату.

На отчетную дату было установлено максимальное значение долга флагманов РБ за историю наблюдений. Предыдущий рекорд держался довольно долгое время – с 1 ноября 2020 года.

Больше всего долгов по кредитам и займам накопили флагманы Гродненской области – 23,4 млрд BYN на отчетную дату. На территории этого региона достраивается Белорусская АЭС. От них несколько отстали главные предприятия Минска с долгом 22,1 млрд BYN.

В других областях раскладка по размеру долга была следующей: Брестская – 5,2 млрд BYN, Витебская – 8,8 млрд BYN, Гомельская – 15,2 млрд BYN, Минская – 15,8 млрд BYN, Могилевская – 7,3 млрд BYN. По скорости прироста обязательств за 2021 год первое место в стране заняла Гродненщина – плюс 15,2%.

Последнее место Брестчины по размеру долга связано с меньшими масштабами модернизации в регионе. Компании из Брестской области брали кредиты на меньшие суммы и не успели накопить рекордные долги.

Более двух третей долга по кредитам и займам пришлось на промышленность. К началу 2022 года флагманы промышленности накопили обязательства на сумму 67,7 млрд BYN. Рост долга промышленников за 2021 год составил 27,5%.

Долги отраслей обрабатывающей промышленности составили 44,1 млрд BYN, горнодобывающей – 3,1 млрд BYN, энергетики – 20,4 млрд BYN. В 2021 году энергетика выступила драйвером роста задолженности в промышленности. За прошлый год сумма долга у флагманов энергетики подскочила в 4,9 раза.

На 1 января кредиты и займы флагманов сельского хозяйства составили 6,4 млрд BYN, строительства – 1,8 млрд BYN, оптовой торговли – 3 млрд BYN, розничной торговли – 4,1 млрд BYN, транспорта – 3,9 млрд BYN, информации и связи – 1,9 млрд BYN, сектора финансов и страхования – 3,2 млрд BYN.

На отчетную дату флагманы имели просроченные долги по кредитам и займам. По Белстату просроченная задолженность – это задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами и/или законодательными актами. К 1 января 2022-го размер просроченных долгов у флагманов Беларуси составил 2,243 млрд BYN.

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