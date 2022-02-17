Как подорожал «борщевой набор» за пять лет 1 17.02.2022, 15:51

В Беларуси цены растут быстрее, чем зарплаты.

За пять лет «борщевой набор» в Беларуси подорожал в 3,34 раза. Это значительно больше, чем за это же время выросли средние зарплаты, пишет telegraf.by.

В соседней России продукты для «борщевого набора» (капуста, свекла, картофель, лук и морковь) подорожали вдвое с января 2017 года по январь 2022 года. Мы решили проверить, что за это время произошло с «борщевым набором» в Беларуси.

И так, с января 2017 года по январь 2022-го:

• капуста подорожала с 0,41 руб за кг до 2,19 руб, или в 5,34 раза

• картофель — подорожал с 0,41 до 1,46 руб, или в 3,56 раза

• свекла — подорожала с 0,47 руб до 1,51 руб, или в 3,21 раза

• морковь — подорожала с 0,5 руб до 1,41 руб, или в 2,82 раза

• лук — подорожал с 0,61 руб до 1,45 руб, или в 2,38 раза

В целом «борщевой набор» стал дороже в 3,34 раза.

А что с зарплатами?

А вот с зарплатами все не так хорошо. Поскольку данных за январь 2022 года еще нет, то мы сравнили номинальные средние зарплаты за декабрь 2021 года и декабрь 2016-го.

Согласно Белстату, за это время средняя зарплата в Беларуси выросла с 801,6 рубля до 1675,3 рубля, или в 2,09 раза.

В итоге темп роста средней зарплаты в Беларуси оказался в 1,59 раза ниже, чем подорожания «борщевого набора».

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