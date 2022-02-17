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Эксперт: Украина может полностью перейти на собственный бензин

  • 17.02.2022, 16:15
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Эксперт: Украина может полностью перейти на собственный бензин

Киев нашел альтернативу белорусскому топливу?

Эксперт считает, что Украина давно должна была идти в направлении наращивания собственного производства топлива.

На сегодняшний день у Украины есть все возможности для того, что закрыть собственные потребности в бензине своими силами.

Об этом, как говорится в материале "УНИАН", заявил эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип.

Как отметил Прокип, единственный в Украине действующий нефтеперерабатывающий завод - Кременчуцкий НПЗ способен полностью закрыть потребность страны в бензине.

По словам эксперта, гораздо сложнее ситуация складывается с дизелем, учитывая, что его потребление в три раза больше, чем бензина.

"В этом случае, если мы говорим о диверсификации импорта – это морская перевалка и поставки с континентальной части Европы. Мощностей для морской перевалки более, чем достаточно для того, чтобы покрыть импортную потребность. Но также есть риск блокировки морских путей", - сказал Прокип.

Эксперт считает, что Украина давно должна была идти в направлении наращивания собственного производства топлива.

"В Украине как минимум два нефтеперерабатывающих завода, которые стоят без работы, поддаются модернизации. Они частично находятся в государственной собственности", - добавил он.

Импорт бензина в Украину:

В 2021 году в Украину импортировано 8 тыс. тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс. тонн из Литвы.

С 7 февраля 2022 года Беларусь заблокировала поставки а-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом.

Эксперты считают, что прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину в стратегическом плане усилит высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси.

В 2021 году на импорт из Литвы пришлось 9% поставок дизтоплива - 690 тыс. тонн, 11% бензина - 265 тыс. тонн.

Производство собственного бензина:

9 февраля 2022 года появилась информация о том, что оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания "Укртатнафта" впервые в истории выпустила украинский бензин марки А-98.

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