Беларусь недосчиталась иностранных инвестиций 17.02.2022, 20:11

В 2021 году объем инвестиций был скромен.

В 2021 году прямые иностранные инвестиции на чистой основе в страну сократились по сравнению с 2020 годом. При этом и в 2020 году объем инвестиций был скромен, пишет banki24.by.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе – это инвестиции без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы и услуги. В эту сумму не входят долговые инструменты типа кредитов, займов, финансового лизинга, кредиторки и дебиторки и др. Этот индикатор долгое время входил в число ключевых показателей эффективности работы Совмина.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе выступают как сальдированный результат — это поступление прямых иностранных инвестиций в страну за вычетом их изъятия. Данное сальдо инвестиций корректируется на потоки по организациям, акции или доли в уставных фондах которых находились в госсобственности и были проданы нерезидентам.

За 2021 год объем иностранных вложений по указанной выше методике составил 1,327 млрд долл. в эквиваленте. Это меньше, чем в кризисном 2020 году – на 6,2%.

Суммы инвестиций в недавнем прошлом были таковы:

2014 год – 1,812 млрд долл.,

2015 год – 1,612 млрд долл.,

2016 год – 1,307 млрд долл.,

2017 год – 1,247 млрд долл.,

2018 год – 1,635 млрд долл.,

2019 год – 1,327 млрд долл.,

2020 год – 1,415 млрд долл.

Инвестиции могут идти в реальный и банковский секторы экономики. За 2021 год реальный сектор Беларуси поглотил 1,094 млрд долл. инвестиций, банковский – 129,7 млн долл. Оба индикатора сократились к 2020 году: ранее они составляли 1,112 млрд долл. и 225,6 млн долл. соответственно.

Не исключено, что инвестиции в банковский сектор уменьшились на фоне западных санкций. В июне 2021 года Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк попали под санкции Евросоюза.

Компаниям из ЕС запретили покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, если это касается подсанкционных субъектов.

В 2021 году главный объем инвестиций пришел через экономику Минска – 653,9 млн долл. Подобная концентрация на столице наблюдается все последние годы, удельный вес регионов меняется относительно мало.

Первое место по инвестициям среди областей стабильно занимает Минская область – 168,7 млн долл. за 2021 год. Львиная доля инвестиций по области – это инвестиции в Минский, Дзержинский и Смолевичский районы, которые входят в столичную агломерацию.

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