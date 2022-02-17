Токаев: Путин заверил меня в отсутствии территориальных споров с Казахстаном 10 17.02.2022, 20:49

1,946

Касыма-Жомарт Токаев

Во время январских протестов в Казахстане некоторые российские политики призывали «отжать» Северный Казахстан.

Президент России Владимир Путин заверил Касыма-Жомарта Токаева в том, что между странами никогда не было разногласий по поводу территориальных границ, рассказал президент Казахстана. По его словам, высказывания ряда российских политиков о претензиях на Северный Казахстан являются их личным мнением и не разделяются в Кремле.

«Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства»,— сказал господин Токаев во время интервью телеканалу Qazaqstan.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что границы России и Казахстана зафиксированы. «Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам»,— подчеркнул господин Токаев.

Также он заявил о необходимости развития сотрудничества между странами. «Россия — это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи»,— сказал Касым-Жомарт Токаев

Во время январских протестов в Казахстане некоторые российские политики призывали воспользоваться ситуацией в стране и решить территориальную проблему Северного Казахстана. Протесты в стране начались в начале января из-за резкого повышения цен на топливо и быстро переросли в массовые беспорядки. После них экс-президент страны Нурсултан Назарбаев постепенно лишился всех должностей в правительстве Казахстана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».