США призывают к ответу белорусских чиновников 18.02.2022, 11:07

11,032

Фото: onliner.by

Режим Лукашенко создал опасный прецедент.

США требуют ответственности для всех, причастных к посадке пассажирского самолета Ryanair в Минске в мае 2021-го. Об этом заявил представитель Соединенных Штатов при Международной организации гражданской авиации (ICAO) Чесли Салленбергер. Он напомнил о "многочисленных пробелах и расхождениях в белорусской версии событий", о которых упоминается в отчете ICAO. И они "не оставляют сомнений в том, что белорусские чиновники сфабриковали ложную угрозу взрыва", чтобы заставить пилотов самолета, летевшего из Греции в Литву, приземлиться в Беларуси с целью ареста "политического оппонента" Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапега.

Представитель США пишет о "наглом поступке", "уловках и откровенной лжи белорусских чиновников", которые "подвергли риску пассажиров и экипаж, нарушили международные авиационные нормы", а также "разрушили важнейшие узы доверия между авиадиспетчерами и пилотами в этом регионе". Салленбергер считает, что "режим Лукашенко создал опасный прецедент", и теперь экипажи международных рейсов "могут обоснованно сомневаться в том, что они могут рассчитывать на авиадиспетчеров в плане получения достоверной и надежной информации и помощи". Поэтому "должна быть ответственность".

23 мая 2021-го года пассажирский самолет ираландской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Минске. Белорусский диспетчер сообщил пилоту, что получил письмо о взрывном устройстве на борту, которого в итоге не нашли. Задержанные тогда Протасевич и Сапега до сих пор под контролем силовиков в Беларуси. ЕС, Украина приняли решение о прекращении полетов над территорией Беларуси, закрыли свое небо для белорусских авиакомпаний. В отношении официального Минска был введен очередной пакет европейских санкций, напоминает euroradio.fm.

В этом году был рассмотрен доклад специальной комиссии Международной организации гражданской авиации. Было решено, что расследование инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair будет продолжено.

Чесли Салленбергер — бывший пилот, который известен тем, что в 2009-м сумел посадить самолет с нерабочими двигателями на реку и таким образом спас пассажиров. В последние годы он занимается проблемами авиационной безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».