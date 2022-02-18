На загоревшемся у берегов Греции пароме были белорусы 18.02.2022, 14:50

1,312

Всего на борту находилось 239 пассажиров и полсотни членов экипажа.

На загоревшемся у берегов Греции пароме Euroferry Olympia было четверо белорусов. Их эвакуировали на остров Корфу. По предварительной информации, они не пострадали, сообщает пресс-служба МИД Беларуси со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Греции.

Паром, идущий из греческого порта Игуменица в Италию, загорелся в Ионическом море. На его борту находилось 239 пассажиров и полсотни членов экипажа. Люди покинули паром на спасательных шлюпках. После их перевезли на остров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».