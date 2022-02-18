закрыть
18 февраля 2022, пятница, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На загоревшемся у берегов Греции пароме были белорусы

  • 18.02.2022, 14:50
  • 1,312
На загоревшемся у берегов Греции пароме были белорусы

Всего на борту находилось 239 пассажиров и полсотни членов экипажа.

На загоревшемся у берегов Греции пароме Euroferry Olympia было четверо белорусов. Их эвакуировали на остров Корфу. По предварительной информации, они не пострадали, сообщает пресс-служба МИД Беларуси со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Греции.

Паром, идущий из греческого порта Игуменица в Италию, загорелся в Ионическом море. На его борту находилось 239 пассажиров и полсотни членов экипажа. Люди покинули паром на спасательных шлюпках. После их перевезли на остров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип