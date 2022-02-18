«Дай Бог всем заключенным выйти с таким достоинством, как Наталья» 18.02.2022, 17:16

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Брат политзаключенной Херше рассказал, как узнал о ее освобождении.

Бывшая политзаключенная Наталья Херше вышла на свободу после 17 месяцев за решеткой и трех голодовок. Белоруску со швейцарским гражданством встречала посол Швейцарии и брат Натальи – Геннадий Касьян.

Геннадий Касьян рассказал «Беласату», что почувствовал большую радость, что сестра вообще жива и что хорошо держится, хотя потеряла много веса, хотя волосы совсем поседели и половина выпала. Хотя физически Наталья Херше страдала, она в хорошем душевном состоянии, не потеряла яркого взгляда и способности шутить.

«Я все-таки почувствовал: очень хорошо, что я вижу ее живой, это самое основное, – говорит Геннадий. – И что теперь уже она всегда будет со мной, что не будем разлучаться, никакая тюрьма не будет ей угрожать».

Наталья сказала, что ничего сейчас не болит. Геннадий надеется, что в Швейцарии она полечится, наберет вес. Сейчас у сестры «голова забита разными планами». Брату же было очень приятно попить с ней чая и посмотреть, как впервые за долгое время она съела конфету.

Он отмечает, что Наталья вынесла почти полтора года заключения с достоинством, не писала «прошения о помиловании «с признанием вины»: «Дай Бог всем заключенным выйти с таким достоинством, как Наталья».

На освобождение сестры он всегда надеялся, но особая надежда появилась тогда, когда в Беларусь приехала новый посол Швейцарии и вручила властям копии верительных писем: интуитивно чувствовал, что швейцарские власти что-то делают на высшем уровне.

Только не ожидал, что все произойдет так внезапно и что его поставят перед фактом: через 15 минут едем забирать Наталью. Геннадий говорит, это лучший подарок на день рождения, который у него был позавчера. И для Натальи это было неожиданно – «как какой-то подарок с небес».

Наталья Херше 19 сентября 2020 года присоединилась к «женскому маршу» возле Комаровского рынка в Минске, что стало поводом для ее задержания силовиками. При задержании Наталья не подчинилась требованию бойцов без опознавательных знаков пройти в спецавтотранспорт, пыталась сбежать, а когда ее действия были остановлены бойцом, как позже выяснилось, омоновцем Сергеем Кончиком, она оказала сопротивление: вырывалась и упиралась, схватила Кончика за лицо и поцарапала, стянула балаклаву. Из-за этого против нее возбудили уголовное дело за «Сопротивление сотруднику милиции» по ст. 363 УК РБ.

До суда Наталья содержалась в СИЗО в Жодино. 3 декабря 2020 года началось рассмотрение ее уголовного дела. 7 декабря судья Суда Советского района Минска Сергей Шатило озвучил приговор: 2 года и 6 месяцев исправительной колонии в условиях общего режима. Именно столько просил раньше гособвинитель.

В сентябре 2021 года Гомельский суд принял решение заменить Натальи режим на тюремный, который она отбывала в тюрьме № 4.

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