Наталья Херше прилетела в Швейцарию

Наталья Херше прилетела в Швейцарию5
- 18.02.2022, 20:49
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В аэропорту ее встречали заместитель госсекретаря МИД Швейцарии и журналисты.
Бывшая политзаключенная Наталья Херше прилетела в Цюрих. В аэропорту ее встречали Йоханнес Матьясси, заместитель госсекретаря МИД Швейцарии, журналисты, издание Blick вело прямую трансляцию, пишет «Немецкая волна».
Наталья с прессой общалась на немецком.
До сегодняшнего утра Наталья Херше не знала, что ее освобождают . Ее разбудили в 6 часов и сообщили, что у нее есть 10 минут на то, чтобы поесть и собрать свои вещи. По словам Натальи, она чувствует себя нормально и эмоционально, и физически, но планирует пройти полное медицинское обследование. Первое, что она сделает, когда приедет домой, - примет ванну: «Это была моя мечта».
Наталья не планирует в этом году возвращаться в Беларусь, но рассчитывает когда-нибудь приехать в страну, потому что это ее Родина. Журналисты спросили ее, жалеет ли она о своем поступке. «Ни на один процент», - сказала Наталья.