МИД Великобритании призвал своих граждан воздержаться от любых поездок в Беларусь

МИД Великобритании призвал своих граждан воздержаться от любых поездок в Беларусь1
- 18.02.2022, 21:50
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Министерство выделило районы, которые настоятельно рекомендует избегать.
Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании рекомендует воздержаться от любых поездок, кроме необходимых, в Беларусь, особенно советует своим гражданам избегать посещения Ельска, Мозыря, Речицы, Лунинца, Гомеля, Осиповичей, Барановичей и Бреста, пишет zerkalo.io со ссылкой на ведомство.
«С января 2022 года наращивание российских войск у границ Украины, в том числе на территории Беларуси, усилило угрозу военных действий. В случае военных действий наши возможности по оказанию консульской помощи будут ограничены», — говорится в сообщении МИД Великобритании.
Внешнеполитическое ведомство опубликовало карту, где отмечены районы, которые МИД настоятельно советует своим согражданам избегать.