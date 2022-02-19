Гендиректор Twitter сразу после назначения решил уйти в декрет 2 19.02.2022, 9:24

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Коллеги и пользователи сети предложили ему подать пример сотрудникам.

Три месяца назад Twitter обзавелся новым гендиректором. Им стал индус Параг Агравал, который работает в компании более десяти лет, последние пять лет он был техническим директором. А сейчас захотел уйти в декрет, чем вызвал волну комментариев в соцсетях.

На днях стало известно, что мужчина решил взять несколько недель отпуска по уходу за новорожденным ребенком, который совсем скоро появится в семье Агравал, об этом сообщил Bloomberg. Однако все это время он обещал оставаться на связи с топ-менеджерами компании.

Коллеги и пользователи сети предложили ему не торопиться с выходом, а подать пример сотрудникам и использовать весь срок декретного отпуска, который в Twitter длится 20 недель.

Поддержал его и Алексис Оганян — сооснователь Reddit и муж Серены Уильямс, который и сам уходил в декрет на 16 недель после рождения дочери в 2017 году. Оганян предложил Агравалу разбить отпуск на две части: несколько недель побыть дома, а в остальное время брать выходные по пятницам, чтобы быть с малышом.

К слову, в декретный отпуск уходил гендиректор Facebook Meta Марк Цукерберг. В 2015 и 2017 годах он брал по два месяца отпуска после рождения дочерей.

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