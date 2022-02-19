Выезда из Беларуси в ЕС ждет более пяти тысяч фур 5 19.02.2022, 11:05

Коллапс на границе продолжается.

Более 5 тысяч грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По состоянию на 10.00 19 февраля, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 560 грузовиков, «Привалка» — 440, «Котловка» — 620, «Бенякони» — 640, «Видзы» — более 270.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 590 грузовиков, «Урбаны» — более 700 фур.

На белорусско-польской границе в «Берестовице» стоят более 430 грузовых автомобилей, в «Козловичах» — 750.

Российская Ассоциация международных автоперевозчиков ранее заявляла о проблемах с белорусской стороны: по их словам, при пропускной способности ПП «Каменный Лог» в 500 машин в сутки, там оформляют только 300−400 фур.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».