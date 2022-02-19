Индия отказалась подписывать калийный контракт с Беларусью 1 19.02.2022, 11:37

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Индийская сторона выдвинула требования.

Индия не хочет подписывать калийный контракт с Беларусью, пока та не покажет всю логистику поставок. Какие объемы, какая желедная дорога, через какие порты. У "Беларуськалия" с этим проблемы: Литва и Украина отказываются возить белорусские удобрения из-за санкций США. А строительство "белорусского порта" в России, о котором Александр Лукашенко заявил 18 февраля после встречи с Владимиром Путиным, еще даже не началось.

Indian Potash Ltd. собиралась закупить в Беларуси 1 млн тонн калийных удобрений — несмотря на западные санкции. Однако перед подписанием контракта она попросила белорусского поставщика "уточнить маршруты доставки, которые он планирует использовать", пишет Bloomberg.

Переговоры носят непубличный характер.

Непонятно, что стоит за требованием индусов: реальная озабоченность санкциями или желание немного снизить цену. Ранее ограничения, наложенные на белорусские компании Евросоюзом и США, не особо заботили официальный Дели.

Белорусская сторона очень заинтересована в контракте. Сообщалось даже, что из-за невозможности принимать оплату в долларах и евро "Беларуськалий" готов к поступлению на свои счета индийских рупий.

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