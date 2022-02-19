В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за штормового ветра 19.02.2022, 13:06

2,154

Какая погода ждет белорусов на выходных?

Красный уровень опасности объявили синоптики в Беларуси в субботу, 19 февраля. Об этом сообщили в Белгидромете.

«Ночью во многих районах республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с, утром и днем – 17-24 м/с, местами, а по Брестской и Гродненской областям во многих районах порывы ветра будут достигать 25-30 м/с», – сказано в сообщении.

В целом в этот день будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут снег, мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами ожидаются слабые гололед и метель, на отдельных участках дорог гололедица. Днем в некоторых районах возможны грозы.

Термометры ночью покажут -2..+4°С, днем будет +3..+8°С, по югу Беларуси до +10°С.

В Минске 19 февраля ожидается облачно с прояснениями. Временами будут идти мокрый снег, дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха составит +4..+6°С.

20 февраля ночью сохранится влияние ветреной тыловой части циклона, отходящего на северо-западные районы Европейской России, днем погоду обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью и утром во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем 0..+6°С.

21 февраля погоду в республике будет определять фронтальная система от очередного циклона, смещающегося с территории Швеции на акваторию Балтики. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +1..+8°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».