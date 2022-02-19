Путин подписал указ о призыве россиян на военные «сборы» 17 19.02.2022, 13:44

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В отличие от указов прошлых лет сроки проведения «сборов» не указаны.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов, сообщает finanz.ru.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, запасникам в 2022 году предстоит пройти сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах госохраны органах Федеральной службы безопасности (пограничная служба).

Обеспечить призыв и проведение сборов поручается правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ, говорится в указе, который вступает в силу незамедлительно - в день официального опубликования.

Сроки проведения сборов, которые до 2018 года четко прописывались в соответствующих указах российского президента, на этот раз не указаны. Всего в документе три пункта с грифом «для служебного пользования».

Согласно законодательству, регулирующему призыв, на сборы могут призвать граждан России в возрасте до 60 лет - как служивших, так и не проходивших службу в армии.

На период сборов граждане находятся на казарменном положении и на них распространяется статус военнослужащих. В мирное время ограниченно годные к военной службе не подлежат призыву.

Также освобождаются от сборов женщины, сотрудники силовых и чрезвычайных ведомств, работники авиационного, железнодорожного, речного и морского транспорта, педагоги, граждане, занятые на посевных работах, студенты, многодетные (имеющих трех и более несовершеннолетних детей), члены Совета Федерации РФ, высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), граждане, временно исполняющие обязанности высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

За неявку в установленные время и место без уважительной причины предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложение административного штрафа.

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