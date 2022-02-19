Российские войска остаются на территории Беларуси на неопределенный срок?6
- 19.02.2022, 14:41
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Секретарь лукашенковского «совбеза» сделал заявление.
Так называемый «госсекретарь Совбеза» Александр Вольфович заявил, что российские войска останутся в Беларуси и после окончания учений «Союзная решимость».
«Никто не говорил, что завтра или послезавтра российские военные вернутся в РФ», - заявил Александр Вольфович.
«Завтра завершаются учения «Союзная решимость», а внезапная проверка продолжается. Когда и до каких пор, это будет определено главнокомандующими», — сказал он.