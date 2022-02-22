Премьер Нидерландов назвал Путина сумасшедшим 2 22.02.2022, 15:40

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Марк Рютте

Этот человек совершенно безумен.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал президента России Владимира Путина «сумасшедшим» из-за эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Der Spiegel.

«Конечно, этот человек совершенно безумен», — сказал Рютте.

Выступая перед парламентом во вторник Рютте гарантировал значимую реакцию Запада.

По его словам, должны быть введены санкции, которые ужесточат в случае вторжения: «Вы почувствуете это, я уверяю вас».

21 февраля главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к главе Кремля с просьбой признать независимость самопровозглашенных «Л/ДНР». В тот же день Путин официально признал «Л/ДНР».

22 февраля Госдума России проголосовала за ратификацию «договоров о дружбе и сотрудничестве» с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

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