Премьер Нидерландов назвал Путина сумасшедшим

Премьер Нидерландов назвал Путина сумасшедшим2
- 22.02.2022, 15:40
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Этот человек совершенно безумен.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал президента России Владимира Путина «сумасшедшим» из-за эскалации ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает Der Spiegel.
«Конечно, этот человек совершенно безумен», — сказал Рютте.
Выступая перед парламентом во вторник Рютте гарантировал значимую реакцию Запада.
По его словам, должны быть введены санкции, которые ужесточат в случае вторжения: «Вы почувствуете это, я уверяю вас».
21 февраля главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к главе Кремля с просьбой признать независимость самопровозглашенных «Л/ДНР». В тот же день Путин официально признал «Л/ДНР».
22 февраля Госдума России проголосовала за ратификацию «договоров о дружбе и сотрудничестве» с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».