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Еще один депутат Госдумы РФ выступил против войны с Украиной

  • 26.02.2022, 8:24
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Еще один депутат Госдумы РФ выступил против войны с Украиной

Он также принадлежит к фракции КПРФ.

25 февраля, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин выступил против войны. Он заявил в Facebook, что "ошибся в прогнозе" и "испытал потрясение", когда узнал о начале боевых действий по всей стране, передает gordonua.com.

"Как российский интеллигент я убежден: военная сила должна применяться в политике лишь в самом крайнем случае. Все серьезные эксперты говорят, что крупномасштабные военные действия на Украине "легкой прогулкой" не будут. Мне жаль человеческих жизней – и наших, и не наших", – написал он.

Как пишет "Медиазона", Смолин 15 февраля голосовал за признание "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".

Еще один депутат Госдумы от КПРФ – Михаил Матвеев – выступил против войны в ночь на 26 февраля.

"Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание "ДНР/ЛНР" я голосовал за мир, а не за войну", – написал он в Telegram.

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