закрыть
27 февраля 2022, воскресенье, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский — белорусам: С вашей территории убивают наших детей

2
  • 27.02.2022, 11:13
  • 7,672
Зеленский — белорусам: С вашей территории убивают наших детей
Владимир Зеленский

Пора решить, кем быть и как смотреть в глаза друг другу и соседям.

На фоне войны России против Украины президент Владимир Зеленский выступил с обращением к белорусам. Он заявил, что с территории их страны Россия убивает украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"На войне, которая идет сейчас, вы с нами, увы, не на одной стороне. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются разрушить все, что было построено за десятилетия… И все это де-факто тоже референдум для вас. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть и как вы будете смотреть в глаза своим детям, друг другу и соседям. А мы - это ваши соседи", - заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня с территории Беларуси была выпущена крылатая ракета в сторону Киева, но воздушные силы ВСУ сбили ее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь