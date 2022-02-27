Наталья Радина: О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? 43 27.02.2022, 19:58

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Наталья Радина

Войну с Украиной ведет Лукашенко, а не белорусский народ.

Главный редактор сайта Charter97.org, белорусская журналистка Наталья Радина призывает президента Украины не вестись на пустые обещания Лукашенко:

– Помогите мне найти логику. Не могу разобраться в абсурде происходящего.

Услышала много проклятий от украинцев в адрес нас, белорусов.

Но. Войну против Украины ведут режимы Путина и Лукашенко. Согласно их решению, с территории Беларуси идёт обстрел ракетами украинских городов. Именно по их приказу российские танки идут из Беларуси в Украину.

Сами белорусы против войны.

Несмотря на то, что наш народ сегодня в заложниках у безумного тирана и «шестерки» Кремля, белорусы все равно всеми возможными способами поддерживают украинцев: передают данные о перемещении по стране российских войск и вооружений, помогают беженцам в соседних странах, перечисляют деньги украинской армии. А сегодня вышли на улицы под дубинки ОМОНа, чтобы сказать «Нет войне!».

Нашлись даже смелые военные, которые на свой страх и риск призвали белорусскую армию не воевать против Украины.

При этом президент Украины сегодня договаривается с нелегитимной марионеткой Лукашенко о переговорах с его хозяином и говорит, что «разговор был очень предметным и Лукашенко ему все пообещал». (Не могу не напомнить, как он обещал Турчинову в 2014 году предупредить Украину за 30 часов о нападении России).

Вы понимаете, дорогие и любимые украинцы, что войну с вами ведёт именно эта кремлевская собака, а не мы?

Вы понимаете, что это очередная уловка и вы рискуете, как в 2014-м, увязнуть в новых минских или припятских переговорах, потерять территории, а диктатор Лукашенко, который уничтожает наш народ, может снова получить легитимность?

Или вы нас ненавидите, а Лукашенко - снова «батька» и «миротворец»?

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