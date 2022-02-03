Беларусь перекрывает транзит железнодорожных грузов из Литвы: к чему это приведет 3.02.2022, 8:10

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Контрсанкции ударят и по луканомике.

С 7 февраля Минск вводит запрет на транзит через нашу страну из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений. Это ответ на остановку Вильнюсом с 1 февраля транзита белорусского калия. Накануне некоторые литовские экспортеры заявляли, что при перекрытии транзита они будут перенаправлять свои грузы через Польшу и Латвию. К чему это приведет, разбирался сайт zerkalo.io.

Как отреагировала литовская ЖД на ограничения

Литовская железная дорога (LTG) сообщила, что их «дочка» — грузовая компания LTG Cargo — планировала в этом году транзитом провезти через Беларусь до 0,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов и около 0,5 млн тонн удобрений.

«Сейчас мы информируем клиентов, которые заинтересованы в транзите этих грузов через Беларусь. Мы будем активно работать с ними, чтобы найти решение ситуации», — заявил генеральный директор LTG Эгидиюс Лазаускас.

По его словам, LTG Cargo некоторое время уже развивает альтернативные грузовые коридоры через Польшу в Украину, Турцию и другие страны. «Для разработки и запуска альтернативных маршрутов через Польшу будет важно оценить такие аспекты, как протяженность и продолжительность маршрута, процессы организации маршрута в Польше, изменения в составе подвижного состава из-за разной ширины колеи (польская сеть узкая — 1435 мм), — уточняют в LTG. — При перевозке грузов по альтернативному коридору поезда из Украины могли въезжать в Польшу через один из двух или трех пограничных постов, а из Польши — через Литву через погранпереход Тракишкис (Моцкава)».

В Литовской железной дороге рассказывают, что если исключить пустые вагоны от калийных удобрений, которые идут в Беларусь, то в день в среднем из Литвы в нашу страну следовало около 18 составов. До объявления Минском контрсанкций в LTG прогнозировали, что в феврале ежедневно будет приблизительно 30% поездов от этого количества (то есть 5−6, снижение связано с остановкой с 1 февраля транзита белорусского калия), их основная часть будет следовать в Беларусь, Россию и Украину.

Директор Литовской ассоциации железнодорожных компаний и представитель LGC Cargo Томаc Кершис сообщил BNS, что по железной дороге из Литвы через Беларусь перевозится мало грузов. «Это может быть какой-то груз в Украину, Orlen и Achema (перевозят — BNS), а в Россию от нас нет», — сказал он.

Литовские производители прогнозируют рост затрат

Литовский производитель азотных удобрений Achema после анонса белорусскими чиновниками возможных ограничений на железнодорожные грузоперевозки заявил, что такой шаг Минска вызовет у него проблемы.

Гендиректор Achema Рамунас Миляускас заявил BNS, что его компания постоянно возит продукцию в Украину через территорию Беларуси, поэтому в таком случае у нее будут серьезные проблемы.

«Это создаст серьезные трудности как для нас, так и для наших клиентов. Закрытие границ с Беларусью привело бы к аннулированию существующих и будущих контрактов с клиентами или перенаправлению логистики продукции через Латвию, что, несомненно, увеличило бы логистические затраты и увеличило бы финансовую нагрузку для нас и наших клиентов», — заявил глава компании в комментарии BNS.

Гендиректор нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuvos Михал Рудницкий ранее сообщил BNS, что концерн уже опробовал альтернативные железнодорожные грузовые перевозки в Украину — через Польшу, а не через Беларусь, и по новому маршруту уже доставил около 8% продукции.

«Мы должны быть готовыми к различным вариантам. Мы хотели попробовать и убедиться, что такая альтернатива существует. Маршрут не длиннее, а менее удобен, потому что подвижной состав нужно менять дважды», — сказал Рудницкий.

Судьба поезда «Викинг» под вопросом

В нынешней ситуации остается неясным, остановят ли поезд «Викинг», сказал гендиректор компании «Клайпедский контейнерный терминал» (ККТ) Вайдотас Шилейка в комментарии BNS.

«Это совместный проект Литвы, Беларуси и Украины, судьба которого также неясна. Сегодня этот поезд достаточно загружен и перевозит некоторое количество контейнеров. Однако вопрос в том, что его ждет в будущем, пропустят ли этот поезд в Беларусь и проект будет продолжен, или его тоже остановят», — сказал он.

Поезд комбинированного транспорта «Викинг» — совместный продукт железных дорог Литвы, Украины и Беларуси, стивидорных компаний и портов Клайпеда, Ильичевск и Одесса, уточняют в БелЖД.

А Беларуси перекрытие транзита из Литвы чем-то грозит?

Да, грозит. Во-первых, потерей части грузового потока. Это может быть критично для БелЖД, в организации подчеркивают значимость для нее транзитных перевозок.

«Важнейшими для железнодорожного комплекса Беларуси являются транзитные перевозки грузов. Основными транзитными грузами являются: уголь, нефтегрузы, черные металлы, удобрения, зерно и другие. Наибольшие объемы транзитных перевозок осуществляются в сообщении с Россией, Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, — отмечают в БелЖД. — Для развития транспортно-логистической деятельности и привлечения дополнительных грузов, следующих в сообщении Восток-Запад-Восток через Брестский пограничный переход и переходы Гродненской области, созданы предприятия «Брестгрузтранслогистик» и «Барановичский грузовой центр транспортной логистики».

То есть для БелЖД ограничения по литовскому направлению грозит недобором транзитного сбора.

Второй потенциальный негативный момент для Беларуси из-за введенных ограничений по транзиту — репутационные потери и уход потенциальных и действующих клиентов. В ситуации, когда Минск демонстрирует, что может позволить себе подобные решения, это может оказаться одним из ключевых факторов, из-за которого потенциальные клиенты БелЖД по транзиту могут делать выбор в пользу других направлений в обход Беларуси. Из этого вытекает третий момент: клиенты, которые найдут альтернативный маршрут, могут в перспективе уже не вернуться.

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