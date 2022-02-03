Что будет дальше с опальным «Беларуськалием»? 3.02.2022, 8:19

Режим лишается одного из основных поставщиков валюты.

Литва перестала пропускать поезда с калием из Беларуси. Договор с «Беларуськалием» от 2018 года расторгнут. Новые запросы на перевозку его продукции попадут на рассмотрение литовской правительственной комиссии, которая ранее признала договор с солигорским предприятием «не отвечающим интересам национальной безопасности страны».

Готова ли Литва бороться с попытками режима обойти санкции? Как остановка транзита калия ударит по экономике Беларуси? Чего ожидать работникам предприятия?

Сайт Charter97.org разбирался в ситуации вместе с экспертами.

«Литва окончательно присоединилась к американским санкциям»

Расторжению контракта с «Беларуськалием» предшествовал кризис в литовском правительстве. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали в отставку в знак протеста против продолжения торговли с белорусским режимом.

Аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс считает, что теперь Вильнюс придерживаться санкционного режима и с транзитом белорусского калия покончено:

— Мы должны понимать, что этот правительственный кризис был вызван прежним решением правительства не останавливать транзит. Мы увидели после восьмого декабря, что транзит не останавливается. Это вызвало правительственный кризис и тогда им пришлось поменять свою позицию и решить вопрос.

Конечно, это опоздание почти на два месяца, но я думаю, что это решение окончательное. Литва присоединилась к американским санкциям.

Режим уже пробует обойти санкции с помощью фирм-прокладок.«Белорусская калийная компания» (БКК), «Белинтертранс» и «Белкалий-Мигао» пытались заключить контракт на транзит калия, однако им было отказано. Готов ли Вильнюс и дальше бороться с попытками обойти ограничительные меры? Марюс Лавринявичюс считает, что Литва будет действовать в рамках договоренностей с США:

— Просто будет происходить правовое регулирование. Оно не позволит продолжать транзит по бывшему договору, но и не оставит возможности для других компаний, не важно из какой они страны. Этот транзит через Литву не должен существовать.

Режим Лукашенко ввел контрсанкции против Литвы. С 7 февраля запрещается транзит нефтепродуктов и удобрений, следующих из Литвы поездами и погруженных на станциях Литовской железной дороги. Марюс Лавринявичюс выразил мнение, что действия Минска — часть гибридной войны:

— Лукашенко недавно заявил, что балтийских стран вообще не станет, что-то подобное. Обращать серьезное внимание на заявления Лукашенко мы в Литве уже перестали. Так что его заявления — это его дело. Но Литва, конечно, готова к разным сценариям гибридной войны, которую белорусский диктатор вместе с Россией против Литвы начал уже давно. Как минимум — с весны прошлого года, когда был угон самолета, когда Литва стала мишенью атаки этими нелегальными эмигрантами. Эта гибридная война, которую режим Лукашенко начал против Литвы, для нас уже не новость. И никакие другие его высказывания ничего не изменят. Мы, к сожалению, находимся в состоянии войны, которую начали, конечно, не мы, а господин Лукашенко.

Какие экономические последствия ждут Беларусь из-за остановки транзита?

Калий — один из главных экспортных секторов белорусской экономики, обеспечивавший приток валюты в страну. Экспорт калийных удобрений в 2020 году составил $2,4 млрд. Это порядка 8% общего объема белорусского экспорта, около 4% ВВП страны. Потянет ли калийный сектор за собой всю белорусскую экономику? Экономист Лев Марголин считает, что потери могут быть очень большими:

— Если не удастся найти каких-то обходных маневров, то это очень сильно ударит по ситуации на самом «Беларуськалии» и по валютной составляющей Беларуси в целом. Тут остаются только два вопроса.

Мы знаем, что были попытки найти замену «Беларуськалию», то есть производить экспорт от имени других агентов. Но пока они окончились неудачей. Как будет в дальнейшем — пока не понятно.

Второй момент — это Россия, насколько она сможет и захочет помочь своим «белорусским коллегам» решить этот вопрос. Это сложная проблема, потому что не так много есть свободных мощностей, через которые можно отправлять калийные удобрения на экспорт с одной стороны. С другой стороны, насколько российские партнеры, которые одновременно являются конкурентами «Беларуськалия», захотят это сделать.

Но это вопрос, скорее всего, политический. Думаю, что, во всяком случае, до 27-го февраля, до проведения «референдума», никаких решений на этот счет со стороны России так и не будет.

Издание «Коммерсантъ» утверждает, что маршрут через Россию до сих пор не согласован. Эту информацию подтвердил и глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков. Есть ли другие пути транзита у «Беларуськалия»? Лев Марголин считает, что их практически нет:

— Были еще маршруты через Украину, через порт Николаев и напрямую в страны Европейского Союза по железной дороге. Но я не думаю, что эти маршруты в условиях санкций будут каким-то образом использованы. Хотя, что касается европейского маршрута, то в европейских санкциях было сделано исключение для хлористого калия с содержанием от 40 до 60 процентов, который используется в дальнейшем для удобрений. Но как на это отреагирует ЕС — пока сложно сказать.

С одной стороны, ничего формально не мешает ему импортировать эту фракцию, с другой стороны — все-таки есть санкции Соединенных Штатов Америки. И европейские партнеры, скорее всего, тоже не захотят ссориться. Я думаю, что ближайший месяц даст ответы на все эти вопросы. Если не удастся решить вопросы с той же Россией, например, то проблемы будут очень серьезные.

Зарплаты на «Беларуськалии» уже упали

Работники солигорского предприятия долгое время лидировали по уровню зарплат в своем регионе. Представитель стачкома «Беларуськалия» Владимир Тимощенко рассказал, что ситуация начала меняться:

— Поступила предварительная информация (но она еще не подтверждена) о том, что людей собираются отправлять в отпуск с выплатой 2/3 зарплаты.

Эти меры пока только планируются, но реально уровень зарплат упал. Плюс дополнилась инфляция. Всем стало тяжело. Уровень зарплат упал в экономическом аспекте. Есть люди, которые ведут полный учет своих финансов за несколько лет. От них я знаю наверняка, что в этом году и премии и выплаты стали гораздо меньше, чем за предыдущие два года.

Безусловно, это влияет на настроения среди рабочих солигорского предприятия:

— Внутри коллективов сейчас боятся говорить о чем либо. Желание есть у людей, оно осталось. В индивидуальном общении с человеком понимаешь, что недовольство растет. Но, увы, ни в каком либо формате это не проявляется. Пока что.

Впрочем, руководство предприятия, которое из флагмана белорусской экономики превращается в токсичный балласт, не думает о том, чтобы как-то «затянуть пояса». Киберпартизаны и Белорусское объединение рабочих рассказывали, как живет одиозный гендиректор предприятия Иван Головатый.

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