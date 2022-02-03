NYT: Россия ищет поддержку Китая, но Пекин осторожничает 4 3.02.2022, 10:35

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В противоборстве с Западом Путин может остаться без «спасательного круга».

В то время как Соединенные Штаты стремятся оказать максимальное давление на Россию из-за опасений, что она вторгнется в Украину, глава Кремля Владимир Путин ищет понимание своего самого могущественного партнера на мировой арене — Китая. Однако позиция китайского правительства пока что весьма осмотрительная, пишет 2 февраля влиятельное американское издание The New York Times.

Приводим наиболее важные фрагменты статьи, которая вышла под заголовком В столкновении с США из-за Украины у Путина есть спасательный круг из Китая.

Встреча № 38

В ближайшую пятницу, 4 февраля, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин проведут свою очередную встречу. Она состоится в Пекине перед церемонией открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которую американский президент Джо Байден и главы ведущих западных стран будут демонстративно бойкотировать.

«Си Цзиньпин и Путин 37 раз встречались в качестве лидеров своих стран, это больше, чем было у них с любым другим главой государства. На их последней встрече, виртуальном саммите в декабре, Си назвал Путина „старым другом“. Они пообещали выстроить международную политическую и финансовую систему, в которой не будут доминировать Соединенные Штаты и доллар», — указывает газета.

Хотя подробности потенциальных соглашений между двумя странами не разглашаются, ожидается, что переговоры (первые очные для Си Цзиньпина почти за два года пандемии) станут очередным публичным проявлением геополитической дружбы между двумя державами.

В последние дни Китай выразил поддержку недовольству России действиями США и НАТО, присоединился к России в попытке заблокировать осуждение агрессии в отношении Украины в Совете Безопасности ООН, и отмахнулся от американских предупреждений о том, что вторжение создаст «глобальные риски для безопасности и экономики», которые могут затронуть и Китай.

«Обещание Китая оказать экономическую и политическую поддержку Путину способно подорвать стратегию Байдена, направленную на изоляцию российского лидера из-за наращивания военной мощи у границ Украины. Это также может обозначить тектонический сдвиг в соперничестве между Соединенными Штатами и Китаем, который может повлиять на пространство от Европы до Тихого океана», — предполагает NYT.

При чем здесь Тайвань

Лидеры Китая внимательно следили за конфронтацией между Россией и Соединенными Штатами из-за Украины, при этом в китайских государственных СМИ освещались разногласия между союзниками по НАТО и критиковались Соединенные Штаты, временами с ликованием.

Руководство КНР рассматривает текущее противостояние как испытание американской решимости, которое может отвлечь администрацию Байдена от Китая как главного стратегического соперника США в XXI веке, в частности от растущей американской поддержки Тайваня, который Китай считает частью своей территории.

«Китайские официальные лица рассматривают стремление России дать отпор НАТО как параллель с их собственными усилиями, направленными на то, чтобы помешать Соединенным Штатам создавать альянсы и партнерские отношения в Азии для противодействия Китаю. Хотя в геополитическом положении Украины и Тайваня много различий, использование Путиным исторических мифов и явной военной силы для оправдания захвата Украины вызывает резонанс среди „ястребов“ в Пекине. Си Цзиньпин также ужесточил свои предупреждения о том, что Тайвань никогда не должен добиваться независимости от материкового Китая, находящегося под властью Коммунистической партии», — говорится в публикации

Однако заметное отличие состоит в том, что, хотя Соединенные Штаты категорически отказались посылать войска для защиты Украины, они сохраняли «стратегическую двусмысленность» в отношении Тайваня на протяжении десятилетий и не говорили, прибегнут ли к вооруженной защите острова. Это послужило сдерживающим фактором против китайского вторжения.

Экономические выгоды Москвы и Пекина

Представители администрации в Вашингтоне обеспокоены тем, что в ходе встрече на высшем уровне Си Цзиньпин заверит Путина в поддержке Китая, если Соединенные Штаты наложат на Россию серьезные экономические санкции.

Когда Запад ввел санкции в 2014 году после аннексии Крыма, Путин обратился к Китаю как к альтернативному источнику инвестиций и торговли, смягчив последствия удара по экономике РФ, напоминает издание. В том же году Китай пошел дальше и подписал с Россией газовое соглашение на 400 миллиардов долларов, хотя китайские чиновники и договорились о льготных ценах для своих компаний, используя затруднительное положение, в котором оказалась Москва.

Мария Снеговая, приглашенный научный сотрудник университета Джорджа Вашингтона, сказала NYT, что события 2014 года подтолкнули Россию к сближению с Китаем, а сейчас эта страна вновь готова смягчить последствия санкций против РФ. КНР является крупнейшим покупателем российского оружия, рыбы и леса, а в 2020 году была крупнейшим импортером российской сырой нефти и природного газа. «Это дает России больше гибкости на случай, если Запад наложит санкции на часть российского экспорта», — считает она.

В прошлом месяце Китай объявил, что товарооборот с Россией достиг почти 147 миллиардов долларов по сравнению с 68 миллиардами в 2015 году.

Но шаги Пекина будут тщательно взвешены, отмечает газета. Как и в 2014 году, китайским банкам и компаниям необходимо будет рассчитать, не будут ли они в конечном итоге наказаны, если станут вести дела с какими-либо российскими организациями. Потенциальные штрафы поставят под угрозу деятельность китайского бизнеса в США и других странах.

Осторожность превыше всего

Хотя Китай и Россия сотрудничают в военной сфере, маловероятно, что военная интервенция в Украине будет открыто поддержана Пекином.

Китай никогда не признавал аннексию Крыма Россией и имеет давние и прочные коммерческие связи с Украиной, в том числе в оборонной промышленности. Хотя китайские официальные лица ясно дали понять, что Соединенным Штатам следует учесть «разумные опасения России» по поводу безопасности в Европе, они также подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Пекин находится в неудобном положении, наблюдая, как одна суверенная страна вторгается в другую суверенную страну, — сказал Дерек Гроссман, аналитик по вопросам азиатской безопасности в RAND Corporation. — Это противоречит политике невмешательства, которую Китай, по крайней мере на бумаге, усердно отстаивает».

«Отношение китайского правительства к ситуации по-прежнему является весьма осторожным, — добавил Чэн Сяохэ, профессор международных исследований в пекинском университете Жэньминь, — хотя преимущественно оно основано на сочувствии и поддержке России».

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