Литва готовит ответ на перекрытие Минском транзита железнодорожных грузов 14 3.02.2022, 12:07

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Действия будут как симметричными, так и асимметричными.

Литва может ввести ответные меры на решение Беларуси перекрыть с 7 февраля транзит железнодорожных грузов из Литвы. Об этом заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Дарюс Кулешюс, передает LRT. Он заявил, что «правящий режим в соседнем государстве принимает решения, не следуя общепризнанному закону», поэтому необходимо быть готовым «как к симметричным, так и к асимметричным действиям».

Дарюс Кулешюс заявил, что пока сложно оценить, насколько реальны озвученные Беларусью намерения запретить транзит товаров по железной дороге из Литвы. По его мнению, нужно быть готовым «политическими и правовыми средствами защищать интересы Литвы и ее предпринимателей».

«Мы не можем гарантировать, что это реальные намерения, но если это так, то они, несомненно, негативно повлияют на литовские компании, работающие в этой сфере. Такие заявления, угрозы и возможные действия Беларуси должны быть оценены и подготовлены, интересы Литвы и ее предпринимателей должны быть защищены политико-правовыми средствами и должны быть подготовлены альтернативы ограничительным мерам», — заявил Дарюс Кулешюс.

Он добавил, что надеется, что литовское правительство, оценивающее влияние действий Беларуси, «в ближайшее время сообщит об этом больше».

Премьер-министр Литвы: «Мы оцениваем, каким может быть воздействие угроз Минска»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что угрозы Минска не пропускать поезда из Литвы сейчас получают оценку, решается, каким будет их воздействие и альтернативные решения.

«Расцениваем как угрозы, к которым нужно относиться серьезно, потому что пусть даже такие угрозы иногда кажутся странными или непонятными, но у нас есть опыт, когда такие угрозы были выполнены. Такая ситуация была с организацией нелегальной миграции у границ Европейского союза. Это тоже была угроза Минска, организованная с помощью минского режима», — заявила премьер Литвы.

Она подчеркнула, что споры должны решаться цивилизованным и правовым путем. «Этим путем и можно было бы идти, а эти угрозы, насколько они будут реализованы, не знаю, но мы оцениваем, каким может быть их воздействие, и решаем, какие могут быть альтернативные решения в таком случае», — сказала Шимоните.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте рассказала, подсчитаны ли уже вероятные убытки для экономики, если Беларусь перестанет пропускать литовские поезда. Она заявила, что теоретические модели есть, но размер ущерба назвать пока невозможно. «Мы не знаем, какие конкретно ответные санкции может применить Беларусь. Эти модели есть, но пока конкретную цифру просто невозможно назвать, потому что ситуация меняется», — сказала Аушрине Армонайте.

Тем временем министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте считает, что решение Беларуси о запрете транзита из Литвы не должно оказать существенного влияния на литовскую экономику. По ее словам, из-за высокого спроса на товары, следующие транзитом через Беларусь, можно выстроить другую логистическую цепочку.

«Мы работаем с конкретными компаниями, чтобы решить их проблемы, и ситуация действительно управляема. Я думаю, что существенного влияния на экономику быть не должно», — заявила Гинтаре Скайсте.

По словам министра финансов, конкретная помощь литовским компаниям не рассматривается из-за потенциального увеличения расходов по причине транзита литовских товаров через Беларусь, но разрабатываются универсальные меры для преодоления торговых ограничений с третьими странами.

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