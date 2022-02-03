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В Минск прибыл Шойгу

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  • 3.02.2022, 12:29
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В Минск прибыл Шойгу
Сергей Шойгу

У министра обороны РФ запланированы переговоры с Тараканом.

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, чтобы проинспектировать учения «Союзная решимость-2022», а также провести переговоры с Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава российского оборонного ведомства также встретится с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В ходе визита Шойгу заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к учениям и посетит экспозицию мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Ранее российские войска прибыли в Беларусь для совместных военных учений «Союзная решимость-2022», которые запланированы в период с 10 по 20 февраля.

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