Сенат США принял двухпартийную резолюцию в поддержку демократии в Беларуси 11 3.02.2022, 12:41

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Единогласное принятие резолюции — мощный сигнал о готовности привлечь Лукашенко к ответственности.

Сенаторы единогласно приняли двухпартийную резолюцию Шейхин-Уикера, подтверждающую поддержку Соединенными Штатами белорусского демократического движения, сообщает «Радыё Свабода».

Сенатор Джинн Шейхин — председатель подкомитета по международным связям Сената по вопросам Европы и регионального сотрудничества в безопасности — и американский сенатор Роджер Уикер сделали заявления после своей двухпартийной резолюции, в которой подтверждают поддержку США белорусского демократического движения. Резолюцию единогласно принял Сенат.

Документ призывает к свободным и справедливым выборам, подтверждает двухпартийную поддержку в Сенате демократического движения, свободных СМИ и белорусского народа и осуждает акты транснациональных репрессий Лукашенко. Соавторами резолюции также выступили сенаторы США Бен Кардин, Рон Джонсон, Ричард Дурбин, Роб Портман, Крис Мерфи, Том Кейн, Крис Ван Голен, Том Тиллис, Эд Марки, Марко Рубио и Билл Гегерти.

«Единодушная поддержка в Сенате нашей двухпартийной резолюции делает Лукашенко громкий посыл со стороны Соединенных Штатов: мы наблюдаем и это злодейство будет иметь последствия», - сказала Шейхин.

Они также отметила, что «грубые нарушения прав человека со стороны Лукашенко, включающие заключение более 1000 политзаключенных, не могут обойтись без реакции со стороны США и мирового сообщества. Его опасное развертывание гибридной войны и поощрение эскалации насилия и агрессии Путина подрывает нашу глобальную стабильность и национальную безопасность наших союзников и партнеров. Лукашенко нужно привлечь к ответственности, и США и наши союзники должны быть к этому готовы».

Уикер подтвердил, что «Сенат Соединенных Штатов выступает за свободу в Беларуси».

«Мы будем продолжать посылать безошибочное сообщение Лукашенко, его соратникам и его покровителю Владимиру Путину, что их репрессивный режим — это вред для свободной Европы. Сенат будет продолжать работать над продвижением свободных и справедливых выборов, свободной прессы и лучшего будущего Беларуси».

Шейхин и Уикер являются сопредседателями «кокуса свободной Беларуси» в Сенате США, который сами создали в августе 2021 года. Кокус включает в себя двухпартийную группу из семи других сенаторов с целью отстаивания демократии и свободных и справедливых выборов в Беларуси.

В прошлом месяце Шейхин и Уикер с двухпартийной группой сенаторов, которую возглавила Шейхин, обратилась к Украине, подтвердив поддержку США продемократическим стремлениям и поддержав защиту украинского суверенитета от российской агрессии.

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