Эстония вводит санкции против белорусских нефтепродуктов 2 3.02.2022, 13:48

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Минск использовал эстонские порты для их транзита.

Эстония введет дополнительные санкции против белорусского режима на транзит нефтепродуктов. Об этом сообщила в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает err.ee.

«Тот товар, который перевозится сейчас через Эстонию, не находится под санкциями», — сказала она на пресс-конференции в Таллинне, комментируя информацию о том, что Эстония в прошлом году импортировала почти в три раза больше нефтепродуктов из Беларуси, чем годом ранее.

«Мы решили ввести дополнительные санкции, которые уведут под санкции товар, который провозится сейчас», — добавила Каллас.

За минувший год поставки белорусских нефтепродуктов через Эстонию выросли почти в три раза. В условиях западных санкций это было невозможно без манипуляций с товарными кодами. Бенефициарами данной схемы стали люди, связанные с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем.

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