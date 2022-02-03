Эстония вводит санкции против белорусских нефтепродуктов

Эстония вводит санкции против белорусских нефтепродуктов2
- 3.02.2022, 13:48
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Минск использовал эстонские порты для их транзита.
Эстония введет дополнительные санкции против белорусского режима на транзит нефтепродуктов. Об этом сообщила в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает err.ee.
«Тот товар, который перевозится сейчас через Эстонию, не находится под санкциями», — сказала она на пресс-конференции в Таллинне, комментируя информацию о том, что Эстония в прошлом году импортировала почти в три раза больше нефтепродуктов из Беларуси, чем годом ранее.
«Мы решили ввести дополнительные санкции, которые уведут под санкции товар, который провозится сейчас», — добавила Каллас.
За минувший год поставки белорусских нефтепродуктов через Эстонию выросли почти в три раза. В условиях западных санкций это было невозможно без манипуляций с товарными кодами. Бенефициарами данной схемы стали люди, связанные с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем.