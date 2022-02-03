закрыть
3 февраля 2022, четверг, 14:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эстония вводит санкции против белорусских нефтепродуктов

2
  • 3.02.2022, 13:48
  • 5,434
Эстония вводит санкции против белорусских нефтепродуктов

Минск использовал эстонские порты для их транзита.

Эстония введет дополнительные санкции против белорусского режима на транзит нефтепродуктов. Об этом сообщила в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает err.ee.

«Тот товар, который перевозится сейчас через Эстонию, не находится под санкциями», — сказала она на пресс-конференции в Таллинне, комментируя информацию о том, что Эстония в прошлом году импортировала почти в три раза больше нефтепродуктов из Беларуси, чем годом ранее.

«Мы решили ввести дополнительные санкции, которые уведут под санкции товар, который провозится сейчас», — добавила Каллас.

За минувший год поставки белорусских нефтепродуктов через Эстонию выросли почти в три раза. В условиях западных санкций это было невозможно без манипуляций с товарными кодами. Бенефициарами данной схемы стали люди, связанные с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Поражение хулигана
Поражение хулигана Валерий Цепкало
То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников
Лошадь сдохла - слезь
Лошадь сдохла - слезь Артем Черников
Quo vadis
Quo vadis Валер Прычынец