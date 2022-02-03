Японские спутники нашли под землей поселение возрастом 3600 лет 3.02.2022, 14:57

2,634

Люди бронзового века устроили в пустыне рукотворный оазис.

Группа ученых под руководством Эссама Хегги (Essam Heggy) из Университета Южной Калифорнии искала подземные источники воды на Аравийском полуострове. Работы проводили в рамках проекта Агентства США по международному развитию. Опираясь на данные японских спутников ALSO и ALSO-2, исследователи планировали составить карты предположительных подземных источников, чтобы потом проводить изыскания на местности. Но неожиданно нашли не менее интересный объект, пишет Naked science.

На территории Катара ученые случайно обнаружили поселение, которому как минимум 3600 лет. Спутниковые данные (в основном радиолокационные) показали симметричный участок размером два на три километра, на котором при более тщательном изучении нашли и следы поселения. Результаты исследования изложены в работе для журнала ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing.

Хотя поселение не было заметно из космоса с помощью снимков в видимом диапазоне средств спутниковой съемки, радиолокационная аппаратура японских спутников показала большой подземный прямоугольный участок, который, как было установлено, должен быть рукотворным из-за его формы и состава почв, резко контрастировавших с окружающими геологическими особенностями. Участок начали исследовать на месте, и радиоуглеродное датирование извлеченных образцов древесного угля дало возраст не менее 3650 лет.

Необходимо отметить, что, по современным представлениям, в бронзовом веке на Аравийском полуострове (исключая побережье) жили только кочевники. Есть некоторые свидетельства оседлых цивилизаций более раннего периода, но, во-первых, они очень фрагментарны, во-вторых, до времени бронзы не просуществовали.

Кочевничество вообще характерный образ жизни для обитателей крайне засушливых мест, которым Аравийский полуостров стал с окончанием теплого климатического оптимума голоцена. Находок относительно долгосрочных стоянок бронзового века крайне мало, и все они были временными: возможно, в какой-то период изменения климата позволяли оставаться на месте чуть дольше, чем обычно.

Но свежеоткрытое поселение — не временная стоянка. Люди там долго жили и приспособили под себя окружающую местность. Авторы работы описывают это место как «природную крепость, окруженную очень пересеченной местностью», что делает территорию практически недоступной.

Ученые предполагают также, что обитатели поселения смогли найти и использовать подземные источники воды. Без них существовать в той местности было бы непросто: средняя температура воздуха в летние месяцы достигает сейчас 43 градусов.

Полноценные археологические раскопки предстоит провести (пока, как сказано выше, взяли лишь образцы угля для датирования), но с помощью радиолокационных средств уже установили, что грунт на участках вокруг имеет другие характеристики по сравнению с окружающим ландшафтом. Такое бывает, когда в одну часть грунта остатки растений попадают, а в другую — нет. Очевидно, люди использовали воду для орошения: то есть не поселились на месте существующего оазиса, а создали его сами.

Возможно, перед нами — первое свидетельство существования оседлой общины в этом районе. Кроме того, эта находка — демонстрация передовой для того времени инженерной мысли. Исследователи считают, что люди, обладавшие достаточными знаниями для использования ресурсов подземных вод (ведь копать в твердом известняке и доломите было сложно), несомненно, опередили свое время в борьбе с засухой.

В работе приведены доказательства того, что жители этого поселения полагались на глубокую проходку грунтовых вод — метод, при котором человек получает доступ к воде из более глубоких водоносных горизонтов через трещины в земле, чтобы использовать ее для орошения сельскохозяйственных культур и поддержания повседневной жизни.

Добавим, что поселение располагалось довольно далеко от побережья, где в основном возникали цивилизации того периода. Пока сложно сказать, кем были жившие там люди, откуда они пришли и куда потом пропали. Ответы на эти вопросы предстоит дать археологам. Но ясно, что метод, который использовали Хегги и его коллеги, может пригодиться при поиске других человеческих поселений и в других местах с засушливым климатом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».