Геннадий Федынич: Уровень безработицы в стране — минимум 15% 2 3.02.2022, 16:28

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

На приведенные Минтруда цифры и больно, и смешно смотреть.

Лидер Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич в интервью сайту sn-plus.com оценивает масштабы реальной безработицы минимум в 15% от трудоспособного населения:

– Цифры, которые называет Министерство труда, имеют под собой почву: столько людей зарегистрировалось на бирже труда. Остальные не хотят заниматься этим: пособия фактически нет – это такие копейки, что просто слезы, тогда зачем ходить на биржу и постоянно отмечаться там? Поэтому устраиваются кто как может: кто-то уезжает, кто-то находит работу самостоятельно. Кто-то работает в гаражах, зарабатывая себе на жизнь. На приведенные цифры и больно, и смешно смотреть. Если бы сегодня государство платило нормальное пособие по безработице, если бы существовала система переобучения новым профессиям с нормальной зарплатой – тогда люди шли бы на биржу труда, как это делается во всем мире. У нас, к сожалению, такого нет, и при этой власти вряд ли будет. Поэтому последние годы сложилась такая тенденция: количество тех, кто стоит на бирже труда, и тех, кто уволен, отличается вовсе не в разы, а – в сотни раз.

По прикидкам Геннадия Федынича, реальный уровень безработицы составляет минимум 15% от трудоспособного населения страны.

– Остальные либо уезжают за границу в поисках работы, либо работают без трудовых книжек, не рассчитывая на помощь государства, – подчеркнул профсоюзный лидер.

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