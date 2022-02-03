Президент Литвы: У нас нет иллюзий по поводу белорусского режима 3 3.02.2022, 16:44

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Гитанас Науседа

Гитанас Науседа высказался за поиск обходных маршрутов вокруг Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал действия Беларуси по перекрытию транзита ожидаемыми. Он считает, что необходимо искать обходные пути, тем более, что при закрытии воздушного пространства нашей страны это удалось.

«Эти меры можно было ожидать, конечно, надо думать о необходимости искать альтернативные коридоры, не через территорию Беларуси. Эта практика должна быть очень важна для бизнеса, потому что у нас нет больших иллюзий по поводу белорусского режима», — сказал Науседа, передает BNS.

Президент Литвы считает, что бизнес найдет решения для поставок в обход Беларуси. Ранее ЕС закрыл воздушное пространство нашей страны для полетов, но это не стало непреодолимым препятствием.

«Это прекрасно демонстрирует закрытие воздушного пространства, оно показывает, что адаптация возможна, что адаптация нужна», — добавил Науседа.

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