закрыть
3 февраля 2022, четверг, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия закрывает корпункт «Немецкой волны»

2
  • 3.02.2022, 16:50
Россия закрывает корпункт «Немецкой волны»

Аккредитации его сотрудников будут аннулированы.

Россия закрывает корпункт Deutsche Welle в России и аннулирует аккредитацию его сотрудников.

«...закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что данное решение принято в качестве ответной меры на запрет вещания пропагандистского телеканала RT DE.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Поражение хулигана
Поражение хулигана Валерий Цепкало
То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников
Лошадь сдохла - слезь
Лошадь сдохла - слезь Артем Черников
Quo vadis
Quo vadis Валер Прычынец