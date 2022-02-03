Россия закрывает корпункт «Немецкой волны» 2 3.02.2022, 16:50

Аккредитации его сотрудников будут аннулированы.

Россия закрывает корпункт Deutsche Welle в России и аннулирует аккредитацию его сотрудников.

«...закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что данное решение принято в качестве ответной меры на запрет вещания пропагандистского телеканала RT DE.

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