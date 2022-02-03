Польша и Чехия пришли к соглашению по шахте Туров 3.02.2022, 21:34

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Прага готова отозвать иск к Варшаве из суда Евросоюза.

Премьер-министры Чехии и Польши Петр Фиала и Матеуш Моравецкий в Праге подписали соглашение об урегулировании спора в приграничном регионе между странами по поводу угледобывающей шахты Туров. Об этом сообщает польское издание TVN 24.

"Мы подписали соглашение об урегулировании спора о шахте Туров… Этому предшествовали длительные и сложные переговоры сторон", - заявил на пресс-конференции глава чешского кабмина

По его словам, польская сторона учла все претензии Чехии и государства пришли к соглашению по руднику при полном взаимном удовлетворении.

Прага готова отозвать иск к Варшаве из суда Евросоюза.

"Я надеюсь, я убежден, что, в соответствии с нашей договоренностью, сегодня или завтра - надеюсь, что сегодня, - Чехия отзовет свой иск из Суда ЕС в Люксембурге, и эта проблема перестанет существовать", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что проблема наложенных "несправедливых" штрафов "исчезает вместе с отзывом иска".

Глава польского Кабмина напомнил, что Польша не могла закрыть шахту Туров, так как она вместе с электростанцией дает электроэнергию крупному региону и обеспечивает работой 20 тысяч человек.

"Это (соглашение, - ред.) нам необходимо на восточном фланге ЕС и НАТО, потому что рядом, на востоке, собираются грозовые тучи для европейской безопасности", - добавил Моравецкий.

Напомним, год назад Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод.

В мае суд удовлетворил просьбу истца и обязал Польшу остановить добычу на шахте Туров, пока вопрос не будет решен по существу.

Польша отказалась выполнять судебное решение, назвав его "недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности".

В сентябре Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать ЕС по 500 тысяч евро за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте Туров.

В Польше утверждают, что закрытие шахты приведет к увольнению пяти тысяч работников и ущербу экономике в 3,75 млрд долларов.

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