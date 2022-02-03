Страны Балтии обсудят дополнительные санкции против режима Лукашенко 4 3.02.2022, 22:09

4,286

Об этом сообщила премьер-министр Эстонии.

Премьеры стран Балтии в пятницу обсудят дополнительные санкции против Беларуси. Об этом 3 февраля заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает postimees.ee. Она собирается инициировать рассмотрение этого вопроса.

В четверг Эстонское правительство заявило, что вводит государственные санкции в отношении минеральных масел из Беларуси, которые имели код 2707 и не попадали под общеевропейские санкции от июня 2021-го. Недавно в Эстонии разразился политический скандал, поскольку выяснилось, что за 2021 год транзит белорусских нефтепродуктов через эстонскую территорию вырос втрое по сравнению с 2020 годом. Таллин на это оперативно отреагировал. Каллас заявила, что от действий Эстонии зависит «эффективность санкций против режима Лукашенко», а также международный авторитет страны.

«Мы также обращаем внимание на этот пробел на международном уровне — Эстония предлагает ввести санкции в отношении этой группы товаров на всей территории Европейского Союза», — говорит эстонский премьер-министр. Обсуждение премьеров стран Балтии станет попыткой выработать общую позицию по этому вопросу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».