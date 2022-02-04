Польшу накроют бури: заденет ли Беларусь? 1 4.02.2022, 9:59

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Фото с сайта lenta.ru

Синоптики рассказали, к какой погоде готовиться на выходных.

В Польшу снова возвращаются бури. Синоптики прогнозируют ветер до 90 км/ч. А Белгидромет рассказал, как атмосферные фронты с Польши повлияют на Беларусь. И что вообще ждать на выходных, 5-6 февраля, пишет telegraf.by.

Напомним, на прошлой неделе в выходные бушевали циклоны «Надя» и «Мария», которые принесли в Польшу и Беларуси сильные ветры. В регионы нашей страны-соседки они принесли значительные разрушения: сбои электричества, падения деревьев, сорванные крыши.

Польские синоптики на ближайшие дни прогнозируют похожие ветры. Но не только. Ожидаются дожди, мокрый снег, станет теплей. Белорусские синоптики говорят, что влияние атмосферных фронтов, смещающейся с территории Польши, скажется в Беларуси.

Пятница, 4 февраля

На 4 февраля Белгидромет объявил желтый уровень опасности, но из-за гололедицы.

Вообще, 4 февраля погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном и влажном воздухе, днем по западу скажется влияние фронтального раздела.

Будет преобладать облачная погода. Преимущественно без осадков, лишь в западных районах временами осадки (в основном снег, мокрый снег). Местами слабые туман и гололед, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха максимальная днем -4..-10°С, в юго-западных районах -3..+2°С.

Выходные

В субботу, 5 февраля, скажется влияние системы атмосферных фронтов, смещающейся с территории Польши, сообщили синоптики.

Будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем).

Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый.

Температура воздуха ночью -5..-12°С, при прояснениях до -17°С, в юго-западных районах -4..+1°С; днем -4..+3°С.

6 февраля погоду в республике будут определять атмосферные фронты и умеренно теплая воздушная масса. Облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь).

В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти порывистый.

Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем -2..+4°С.

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