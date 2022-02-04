Философ Владимир Мацкевич начал голодовку в СИЗО 3 4.02.2022, 12:42

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Владимир Мацкевич

Первые 10 дней политзаключенный собирается голодать на воде.

Политзаключенный Владимир Мацкевич начал голодовку. Он находится под стражей в СИЗО полгода, с 4 августа 2021-го, его обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили его близкие в «Фейсбуке».

Первые 10 дней философ собирается голодать на воде.

Если его требования не выполнят, он перейдет к сухой голодовке, сказано на странице в его поддержку в Фейсбуке. Политзаключенный требует изменить меру содержания на подписку о невыезде, завершить следственные действия и назначить дату суда

У Владимира Мацкевича уже есть опыт длительной голодовки.

В 2006 -м он 23 дня голодал вместе с прихожанами церкви «Новая жизнь», протестуя против ее принудительного выселения. Тогда власти отменили свое решение.

Поддержать Владимира Мацкевича письмами можно по адресу: 220030, Минск, СИЗО №1, ул.Володарского, 2, Мацкевичу Владимиру Владимировичу

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