Политзаключенный бизнесмен Александр Василевич вышел на свободу 4.02.2022, 12:07

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Александр Василевич

Его отпустили из-под стражи в здании суда.

Соучредитель изданий KYKY и «The Village Беларусь» Александр Василевич 4 февраля вышел на свободу. Об этом друзья политзаключенного сообщили в соцсетях, передает zerkalo.io.

Василевича отпустили из-под стражи в здании суда. Другие подробности пока неизвестны.

Бизнесмена обвиняли в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Дело рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Санкция статьи, которая вменялась Василевичу, предусматривала до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Бизнесмена, напомним, задержали 28 июля 2020 года, когда он пришел в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. 30 июля суд Фрунзенского района Минска назначил ему 14 суток ареста.

27 августа 2020 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыски в офисе агентства Vondel/Hepta, которым владеет Василевич. Обыск прошел и у него дома, после этого бизнесмена отвезли на допрос в ДФР. Позже его жена Надежда Зеленкова сообщила, что бизнесмен задержан.

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