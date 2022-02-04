Экс-канцлера Германии выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя Назарбаева 3 4.02.2022, 17:40

4,898

Герхард Шредер

Кто еще входит в список утвержденных кандидатур?

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выдвинут в совет директоров «Газпрома», говорится в сообщении компании.

При этом в утвержденном компанией списке кандидатов нет председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На прошлой неделе его в совет директоров компании выдвинуло правительство, сообщает РБК.

В список утвержденных кандидатур также входят ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, министр промышленности Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов и первый замгендиректора «Газпром экспорта» Михаил Середа.

Собрание акционеров «Газпрома» пройдет 30 июня в Петербурге.

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров «Роснефти», при этом он не владеет акциями компании. В последний раз его переизбирали на пост председателя в начале июня 2021 года. Также Шредер является председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG — компании-оператора проекта «Северный поток-2».

Кулибаев входит в совет директоров «Газпрома» с 2011 года. Он женат на средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динаре. После январских протестов в Алма-Ате и других городах страны члены семьи первого президента и связанные с ним чиновники стали терять свои посты. Кулибаев, в частности, покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».