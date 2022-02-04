В Беларуси запретили продажу российских сигарет

В Беларуси запретили продажу российских сигарет3
- 4.02.2022, 18:13
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В чем причина?
Госстандарт внес в реестр опасной продукции сигареты «Davidoff Classic». С 8 февраля их запрещено ввозить и продавать на территории страны. По крайней мере до устранения в них найденных ведомством нарушений и недостатков, пишет zerkalo.io.
Под запрет попали сигареты, которые производит российская компания «Империал Тобакко Волга». Их импортирует «Беларусьторг».
В этих сигаретах нашли превышение по содержанию никотина, смолы и монооксида углерода.