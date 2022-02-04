Южная Корея практически перестала покупать белорусский калий 4.02.2022, 18:46

Поставки внезапно обвалились почти до нуля.

Поставки продукции «Беларуськалия» в Южную Корею сильно выросли после 2020 года, однако почти полностью прекратились в декабре 2021-го, пишет «Радыё Свабода».

По данным посольства Беларуси в Республике Корея, на протяжении последних десяти лет товарооборот между странами почти не менялся. Беларусь поставляла в азиатскую страну товаров примерно на 40 миллионов долларов ежегодно, приобретала втрое больше.

Ситуация начала меняться с конца 2020 года, когда показатели экспорта и импорта сначала сравнялись, а после сальдо резко сдвинулось в пользу Беларуси. В январе 2021 года Беларусь поставила в Корею товаров примерно на 3 миллиона долларов, а в феврале уже почти на 11 миллионов. Далее показатели менялись, но крупные подъемы сохранялись. В июле 2021 года Беларусь продала корейцам своей продукции почти на 15 миллионов — рекорд за несколько десятилетий.

Успехи Беларуси в торговле с Кореей совпадают по времени с резким ростом поставок калийных удобрений. Если в январе 2021 года из Солигорска в Корею привезли продукции «Белкалия» менее чем на 1 миллион долларов, то уже в феврале того же года общая стоимость поставок достигла 10 миллионов. А в пиковом для торговли между странами июле 2021-го — почти 13 миллионов долларов.

Всего за весь 2021 год Беларусь поставила в Южную Корею калийных удобрений на 65 миллионов долларов. В 2020 году было менее чем на 30 миллионов, а в «доковидные» 2017-2018 — чуть более 30 миллионов ежегодно. Рост более чем вдвое.

Но в последний месяц 2021 года поставки внезапно обвалились почти до нуля. Если в ноябре Корея приобрела в Беларуси калийных удобрений почти на 12 миллионов долларов, то в декабре — только на 8 тысяч. Статистика за первый месяц 2022 года пока не публиковалась.

4 февраля 2022 года верительные письма президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину вручил новый посол Беларуси в этой стране Андрей Чернецкий. До назначения на должность посла Андрей Чернецкий 24 года прослужил в органах государственной безопасности.

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